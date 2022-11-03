В Пскове стартовала международная акция «Большой этнографический диктант»

11:58, 03 ноября 2022, ПАИ

7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Пскове в преддверии Дня народного единства. Мероприятие продлится до 8 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители Псковского региона могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок. Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Сегодня диктант можно написать в деревне-усадьбе народа сето Сигово в Печорском районе.

4 ноября написать диктант предлагается на территории музея истории в городе Печоры, на улице Международной, 6. В остальные дни акции площадки будут организованы в Пскове: 5 ноября — в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), 7 ноября — в издательском доме «Медиацентр 60» (улица Ленина, 6а), 8 ноября — в ПсковГУ (улица Ленина, 2).

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

Большой этнографический диктант — просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.