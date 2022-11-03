Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове стартовала международная акция «Большой этнографический диктант»

7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Пскове в преддверии Дня народного единства. Мероприятие продлится до 8 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители Псковского региона могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок. Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Сегодня диктант можно написать в деревне-усадьбе народа сето Сигово в Печорском районе.

4 ноября написать диктант предлагается на территории музея истории в городе Печоры, на улице Международной, 6. В остальные дни акции площадки будут организованы в Пскове: 5 ноября — в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), 7 ноября — в издательском доме «Медиацентр 60» (улица Ленина, 6а), 8 ноября — в ПсковГУ (улица Ленина, 2).

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

Большой этнографический диктант — просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 ноября 2022

Кристина Лунёва: Молодёжи важно помнить историю своего родного края
03 ноября 2022

Борис Елкин откроет новую страницу истории города – Александр Гончаренко
03 ноября 2022

В Совфеде наградили подростка из Псковской области за спасение детей
03 ноября 2022

До +7 градусов ожидается в Псковской области 4 ноября

03 ноября 2022

В Пскове стартовала международная акция «Большой этнографический диктант»
03 ноября 2022

Борис Елкин назвал свою главную задачу на посту главы Пскова
03 ноября 2022

Более 150 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Псковской области
03 ноября 2022

ЕР в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...