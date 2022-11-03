Строительство более 40 ФАПов завершат в Псковской области в этом году

16:31, 03 ноября 2022, ПАИ

Строительство 43 ФАПов завершат в районах Псковской области в этом году. В начале 2023-го будут проведены процедуры по их лицензированию. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть ещё программа по возведению стационарных модульных конструкций (модульные ФАПы). Фактически это готовый «конструктор», но, тем не менее, он полностью соответствует всем нормативам, включая пандусы. Проект очень хороший, и, думаю, он хорошо пойдет. Мы планируем принять 21 такой ФАП в этом году», - рассказала она.

Марина Гаращенко также добавила, что в этом году закончится капитальный ремонт шести медицинских объектов. Что касается медоборудования, то, по ее словам, в регион поступило уже 192 единицы из 199.