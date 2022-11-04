Иностранные студенты ПсковГУ рассказали о своих традициях

17:40, 04 ноября 2022, ПАИ

В День народного единства студенты Псковского государственного университета поделились рассказами о самых интересных национальных традициях и признались, чем удивили их русские обычаи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«В ПсковГУ сегодня обучаются иностранные студенты из нескольких десятков стран. Индия, Афганистан, Египет, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Сирия — ребята из этих и других государств называют ПсковГУ альма-матер, а Псков — второй родиной», — говорится в сообщении.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте ПсковГУ.