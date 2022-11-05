Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псков вошёл в десятку самых тревожных городов России

Спрос на услуги психологов вырос в Пскове на 41 %. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Профи», сообщает издание «Газета.ru».

При этом в рейтинге самых тревожных городов России Псков занимает только девятое место — лидерами стали Курск, Вологда и Мурманск.

«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в два раза (+99 %), у вологжан — в 1,9 раза (+86 %), у мурманчан и якутян — в 1,8 раза (+79 и +76 % соответственно), а у ростовчан — в 1,6 раза (+64 %)», — говорится в исследовании.

Также в первую десятку по этому показателю вошли Чувашия (рост спроса на психологическую помощь на 61 %), Кострома (на 52 %), Тамбов (на 44 %) и Камчатский край (на 39 %).

В среднем по стране востребованность услуг психологов выросла на 11 %.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 ноября 2022

Количество жертв при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме увеличилось до 15
05 ноября 2022

Пропавшего в Дедовичском районе мужчину разыскивает полиция
05 ноября 2022

ФОТОФАКТ Водоём в Гдовском районе окрасился в сине-зелёный цвет
05 ноября 2022

Участок улицы Льва Толстого перекрыт для движения в Пскове
05 ноября 2022

Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей обещает хозяйка за пропавшего в Псковском районе кота
05 ноября 2022

Раненую хищную птицу заметили на набережной в Пскове
05 ноября 2022

До 4 градусов тепла ожидается в Псковской области сегодня
05 ноября 2022

Новый флюорограф появился в невельской больнице

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...