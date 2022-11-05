Псков вошёл в десятку самых тревожных городов России

10:13, 05 ноября 2022, ПАИ

Спрос на услуги психологов вырос в Пскове на 41 %. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Профи», сообщает издание «Газета.ru».

При этом в рейтинге самых тревожных городов России Псков занимает только девятое место — лидерами стали Курск, Вологда и Мурманск.

«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в два раза (+99 %), у вологжан — в 1,9 раза (+86 %), у мурманчан и якутян — в 1,8 раза (+79 и +76 % соответственно), а у ростовчан — в 1,6 раза (+64 %)», — говорится в исследовании.

Также в первую десятку по этому показателю вошли Чувашия (рост спроса на психологическую помощь на 61 %), Кострома (на 52 %), Тамбов (на 44 %) и Камчатский край (на 39 %).

В среднем по стране востребованность услуг психологов выросла на 11 %.