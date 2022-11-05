Участок улицы Льва Толстого перекрыт для движения в Пскове
В связи с прорывом водопровода с 5 ноября закрывается для движения участок улицы Льва Толстого между улицами Кузнецкой и Гражданской, сообщает телеграм-канал администрации Псковской области.
Специалистам предстоит определить причину аварии и оценить масштаб предстоящих работ.
В настоящее время без водоснабжения остаются два жилых дома и одно административное здание. На время производства работ горводоканал будет осуществлять подвоз питьевой воды.
«Автомобилистов просим быть внимательнее и выбирать пути объезда!» — предупредили в администрации города.
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