Участок улицы Льва Толстого перекрыт для движения в Пскове

12:55, 05 ноября 2022, ПАИ

В связи с прорывом водопровода с 5 ноября закрывается для движения участок улицы Льва Толстого между улицами Кузнецкой и Гражданской, сообщает телеграм-канал администрации Псковской области.

Специалистам предстоит определить причину аварии и оценить масштаб предстоящих работ.

В настоящее время без водоснабжения остаются два жилых дома и одно административное здание. На время производства работ горводоканал будет осуществлять подвоз питьевой воды.

«Автомобилистов просим быть внимательнее и выбирать пути объезда!» — предупредили в администрации города.