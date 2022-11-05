ФОТОФАКТ Водоём в Гдовском районе окрасился в сине-зелёный цвет
Вода в одном из водоёмов в Гдовском районе окрасилась в сине-зелёный цвет, сообщает группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
Одна из жительниц Гдовского района обеспокоилась цветом воды в водоёме и спрсила о нём подписчиков группы. Большинство комментаторов успокоили женщину, разъяснив, что это естественный процесс отмирания сине-зелёных водорослей.
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