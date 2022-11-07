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Общество

Сборная Пскова участвует в интеллектуальном турнире в Великих Луках

Фото: телеграм-канал Псковской области

Сборная Пскова участвует в открытом молодёжном фестивале интеллектуальных игр среди обучающихся образовательных учреждений «Встречи на Ловати – 2022», сообщает администрация города Пскова в своём телеграм-канале.

Мероприятие проходит с 4 по 6 ноября в Великих Луках и направлено на патриотическое воспитание молодёжи, повышение престижа образования, поощрение интеллектуально одарённых детей и укрепление связей между регионами России и Республикой Беларусь.

В программу фестиваля включены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Авоська», «Великолукские горки», «Надуваловка», «Песневед», «Песневед-лото». 

Участие псковской команды стало возможным благодаря поддержке городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи и творческой компании Astra Video. Болеем за наших!

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