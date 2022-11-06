Немцы начали закрывать овощные теплицы на фоне энергокризиса

09:20, 06 ноября 2022, ПАИ

В Германии начали закрываться овощные теплицы на фоне взлетевших цен на энергоносители, сообщает издание Lenta.ru.

Немецкие агрономы были вынуждены отказаться от выращивания овощей, поскольку в зимний период это слишком дорого. Так, семейная пара Таня и Андреас Эверс рассказали, что теперь они не могут себе позволить необходимые температуры в теплице, нагреваемой газом. Супруги посетовали, что неизвестно, во сколько теперь им обойдётся выращивание овощей, поскольку к концу года истекает срок газового контракта. Однако, уверены Эверсы, дорожать будет всё, начиная с семян и удобрений и заканчивая топливом и газом.

По словам пары, некоторые клиенты уже сейчас отказываются от незапланированных покупок коктейльных помидоров черри, в связи с чем Эверсам пришлось заменить помидоры и огурцы на выращивание салата. Андреас подчеркнул, что он не намерен дожидаться поддержки от государства, а возьмёт всё в свои руки. Он пояснил, что планирует приобрести теплоэлектростанцию, способную вырабатывать тепло и электроэнергию, работающую на сжиженном природном газе.