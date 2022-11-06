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Общество

Пожар на горе Ай-Петри в Крыму ликвидирован


Пожар площади 1,2 тыс. кв. метров на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе, ликвидирован в ночь на воскресенье, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись на площади более 600 квадратных метров. Пожар произошёл поздно вечером в посёлке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта).

«Ликвидация в 03:09 (мск). Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и девять единиц техники.
 

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