ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС. Пять ракет сбила ПВО, одна ракета попалв в шлюз дамбы, сообщает РИА Новости.
«Всё контролируется. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
Также отмечено, что обстрел не нанёс критичных повреждений.
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