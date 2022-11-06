ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС

14:28, 06 ноября 2022, ПАИ

Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС. Пять ракет сбила ПВО, одна ракета попалв в шлюз дамбы, сообщает РИА Новости.

«Всё контролируется. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Также отмечено, что обстрел не нанёс критичных повреждений.