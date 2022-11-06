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Общество

Работу на площадкой для комплекса ГТО завершили в Великих Луках

Фото: телеграм-канал Николая Козловского

Рабочие завершили работу над площадкой комплекса для сдачи норм ГТО в Великих Луках. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава города Николай Козловский.

«Основание под будущий комплекс ГТО на улице Жукова (дом 22, корпус 1) готово!» — написал глава Великих Лук.

Напомним, что ранее было установлено три комплекса для сдачи ГТО — они появились в Новосокольническом, Опочецком и Великолукском районах.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Псковской области было открыто пять подобных площадок. На сегодняшний день комплексы установлены в 18 муниципалитетах региона. В следующем году в Псковской области планируется построить ещё три спортплощадки для упражнений и сдачи нормативов ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований трёх уровней трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

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