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Спорт

В трёх районах Псковской области установили новые площадки для сдачи комплекса ГТО

В Великих Луках, Новосокольническом и Опочецком районах сданы в эксплуатацию три специализированные спортивные площадки для тренировок и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Работа велась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На их возведение в целом было направлено более 6 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Спортивные объекты оснащены специализированными тренажерами и установками для тренировки и тестирования норм ГТО. Возведенные площадки дают возможность населению региона регулярно заниматься физкультурой, сдавать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», а спортсменам - проводить тренировки по воркауту.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Псковской области было открыто пять подобных площадок. На сегодняшний день комплексы установлены в 18 муниципалитетах региона. В следующем году в Псковской области планируется построить еще три спортплощадки для упражнений и сдачи нормативов ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

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