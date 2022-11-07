Мошенники выманивают у россиян компенсации по СВО

07:49, 07 ноября 2022, ПАИ

Новый сценарий обмана на фоне частичной мобилизации стали применять мошенники в России. Они звонят гражданам, рассчитывая попасть на родственников пострадавших или погибших в ходе спецоперации, ради пособий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в сфере кибербезопасности.

Родственникам пострадавших или погибших в ходе СВО положены страховое возмещение, а также единовременные пособия. Злоумышленники убеждают жертву, что выплату необходимо направить на «безопасный счет» или инвестировать, чтобы приумножить полученную сумму.

Успеху злоумышленников сопутствует сложное эмоциональное состояние россиян, подчеркнул собеседник. Если мошенник попадает на человека, столкнувшегося с утратой, то доверие к звонящему резко повышается.

В Центробанке «Известиям» напомнили, что исходя из актуальной повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Чтобы не стать жертвой, никогда и ни в коем случае нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова, подчеркнули в сообщении.