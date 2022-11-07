Новый выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в прямой эфир

11:30, 07 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

О проекте – победителе Всероссийского урбанистического хакатона, об участии в общероссийском форуме стратегического планирования в регионах и городах России, а также о том, какие инициативы сегодня реализует Фонд инвестиционного развития региона, ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с председателем фонда Натальей Плявинской.

О предварительных итогах дорожных работ за 2022 год, планах ремонта на следующий год и реализации нацпроекта БКД расскажет руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в соцсети «ВКонтакте».