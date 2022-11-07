В России за сутки госпитализировали почти 500 заболевших COVID-19

12:10, 07 ноября 2022, ПАИ

Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 496 человек, на 8,5 % больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 33 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах.

«Выздоровело за сутки 4944 человека, или на 13,8 % меньше в сравнении с 6 ноября 2022 года. Выявлен 4421 новый случай COVID-19. Умер за сутки 61 человек», - говорится в сообщении.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и снизился на 15,4 %. Рост числа госпитализаций произошел в 20 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,42 и снизился на 21,3 %. Рост заболеваемости отмечен в 6 субъектах, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране, пишет РИА Новости со ссылкой на данные штаба.

«Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 79 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Республике Алтай на 48,3 %, в Костромской области на 40,6 %, в Ямало-Ненецком автономном округе на 35,5 %, в Воронежской области на 33,8 %, в Кировской области на 26,4 %», - добавили в штабе.