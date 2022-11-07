Путин поручил воссоздать движение юных натуралистов

12:19, 07 ноября 2022, ПАИ

Представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения и воссоздать движение юных натуралистов поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение о всероссийском молодежном экологическом движении адресовано администрации президента РФ и Росмолодежи, предложения должны быть готовы к 1 декабря. Другим поручением глава государства поставил задачу «обеспечить восстановление на базе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи деятельности движения юных натуралистов», передает ТАСС.

Также президент поручил ежегодно проводить молодежный экологический форум «Экосистема» в Камчатском крае. Кроме того, правительству РФ при участии общества «Знание» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи поставлена задача реализовать комплекс мероприятий по экологическому просвещению школьников.

Поручения даны по итогам состоявшейся 5 сентября встречи Путина с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».