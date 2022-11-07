ФОТОФАКТ По лестнице с коляской

13:08, 07 ноября 2022, ПАИ

Сделать удобным спуск на тротуар для инвалидов и матерей с колясками попросила жительница микрорайона Крестки. Пост псковичка разместила в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Добрый вечер, кто-нибудь знает, планируется ли за домом на улице Крестки, 7 создать спуск для колясок или хоть какой-то подход к тротуару, доступный для инвалидов и матерей с колясками?» — написала женщина.

В комментариях пскович также указал на необходимость создания автобусной остановки. Пока же, по его словам, школьники утром ждут транспорт, сидя на этой лестнице.