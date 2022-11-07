Асфальт на Троицком мосту в Пскове начнут укладывать в декабре

16:15, 07 ноября 2022, ПАИ

Подготовку к асфальтированию подъезда к Троицкому мосту проводят строители сегодня, 7 ноября. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Сам мост, как и планировалось, будут асфальтировать в декабре, а подходы к мосту - в ноябре», - уточнил он.

Он также отметил, что асфальтобетон должны укладывать при благоприятных условиях, то есть при отсутствии дождя и минусовых температур. «Будут оцениваться погодные условия при проведении работ», - добавил начальник УГХ.

По его словам, движение по Троицкому мосту планируется открыть до конца года. При этом окончательно благоустройство моста завершится в 2023 году.