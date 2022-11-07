Жителей Псковской области приглашают принять участие в культурном марафоне

00:18, 08 ноября 2022, ПАИ

В 2022 году в четвёртый раз состоится культурный марафон. Он будет посвящён истории моды и роли технологий в её развитии, сообщает правительство Псковской области.

Для школьников, их родителей и педагогов проведут интерактивные тесты, творческие конкурсы. Также желающие смогут принять участие в научном проекте.

Онлайн-марафон пройдёт с 31 октября по 9 декабря. Организатор — «Яндекс» при поддержке Минкультуры и Минпросвещения РФ.

Участники мероприятий познакомятся с историей моды, традициями регионов, а также попробуют себя в роли стилистов. Важная часть марафона — исследовательский проект сбора уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображениями нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

«Он [датасет] поможет историкам, культурологам и антропологам в их исследованиях, а школьники не только познакомятся с культурными традициями и историей страны через моду, но и попробуют себя в краудсорсинге и научатся применять современные методы работы с данными», — пояснила директор по продукту в академии «Яндекса» Светлана Бочавер.

Участники познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Участники культурного марафона получают не только знания, но и шанс выиграть ценные призы, сообщают организаторы.