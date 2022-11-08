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Происшествия

Псковичка лишилась квартиры после разговора с мошенниками

Пенсионерка из Пскова продала свою квартиру, а вырученные деньги отдала мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД по городу Пскову.

В октябре мошенники под видом сотрудников Центрального банка сообщили пенсионерке, что некие злоумышленники пытаются оформить на нее кредит и оставить ее квартиру в залоге у банка. Чтобы не лишиться имущества, они порекомендовали срочно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на «безопасный счет», что потерпевшая и сделала. Продав свое единственное жилье, пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Отметим, что это не первый случай, когда мошенники похитили у пенсионеров крупную денежную сумму. Ранее сообщалось, что мошенники похитили у псковских пенсионеров более 3 миллионов рублей.

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