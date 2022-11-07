Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковские пенсионеры перевели мошенникам более 3 миллионов рублей

Мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук, Невеля и Псковского района более 3,5 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в последнее время нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на граждан кредиты или осуществить несанкционированное списание денег с их счетов. А чтобы предотвратить это, необходимо незамедлительно перевести средства на «безопасные счета». В одном случае мошенники действовали под предлогом освобождения родственницы одной из собеседниц от уголовной ответственности за ДТП.

Несколько псковичей поддались на уловки аферистов и лишились в общей сложности свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. Когда потерпевшие убедились, что их обманули, они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В ведомстве отметили, что среди потерпевших были в основном пенсионеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 ноября 2022

Псковские пенсионеры перевели мошенникам более 3 миллионов рублей
07 ноября 2022

Дачный дом сгорел в Дедовичском районе
07 ноября 2022

Два человека погибли в ДТП на дороге Великие Луки – Усвяты
07 ноября 2022

Водитель без прав устроил ДТП в Пушкиногорском районе, пострадал подросток
07 ноября 2022

Мошенники выманивают у россиян компенсации по СВО
06 ноября 2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования по поводу смерти «десантного батюшки»
06 ноября 2022

Пенсионер попал под колёса автомобиля у автобусной остановки

06 ноября 2022

Более 10 населённых пунктов Херсонской области остались без света в результате теракта

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...