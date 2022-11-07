Псковские пенсионеры перевели мошенникам более 3 миллионов рублей

13:56, 07 ноября 2022, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук, Невеля и Псковского района более 3,5 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в последнее время нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на граждан кредиты или осуществить несанкционированное списание денег с их счетов. А чтобы предотвратить это, необходимо незамедлительно перевести средства на «безопасные счета». В одном случае мошенники действовали под предлогом освобождения родственницы одной из собеседниц от уголовной ответственности за ДТП.

Несколько псковичей поддались на уловки аферистов и лишились в общей сложности свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. Когда потерпевшие убедились, что их обманули, они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В ведомстве отметили, что среди потерпевших были в основном пенсионеры.