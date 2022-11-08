В Госдуме одобрили законопроект о новом пособии на детей

12:29, 08 ноября 2022, ПАИ

Комитет Госдумы по социальной политике поддержал ко второму чтению законопроект, устанавливающий ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

По словам главы комитета ГД по соцполитике Ярослава Нилова, текст серьезно доработан ко второму чтению. «От термина «универсальное пособие» мы отходим, просто будет пособие», — сказал он в ходе заседания, передает агентство «Прайм».

Напомним, 18 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребёнка до достижения им возраста 17 лет. Позже Минтруд разъяснил, кому положено такое пособие.