Разобраться в обоснованности мобилизации сына попросила Игоря Дитриха псковичка

14:27, 08 ноября 2022, ПАИ

С просьбой помочь ускорить прохождение медицинского освидетельствования мобилизованного сына Валентина Павлова обратилась к вице-спикеру Игорю Дитриху. О ситуации, в которой оказался призванный на военную службу молодой человек, псковичка рассказала в общественной приёмной «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Сыну принесли повестку 27 сентября, а уже 28-го числа утром всех собрали в Доме офицеров. Естественно, в такой суматохе и волнении мы не сразу сообщили, что у него со здоровьем проблемы — синдром Стивенса – Джонсона», — поделилась Валентина Павлова переживаниями.

По словам заявительницы, позже сын сообщил в военкомате, что страдает тяжёлой формой аллергии и не может принимать никакие лекарства. Романа Павлова заверили, что в учебном центре в Твери, куда направили мобилизованных, будет организована медицинская комиссия и, если он не годен к военной службе, его комиссуют по состоянию здоровья. Однако в недавнем телефонном разговоре сын рассказал матери, что врачебного освидетельствования так и не было, поскольку его документы и врачебные выписки утеряны.

«То есть нам необходимо, чтобы в Твери провели медицинскую комиссию и согласно законодательству определили, подходит ваш сын под мобилизацию или нет», — уточнил задачу Игорь Дитрих.

Валентина Павлова подтвердила, что добивается медицинского освидетельствования сына, но у неё есть ещё одна претензия: уже после мобилизации по месту работы Роману Павлову оформили бронь, на которую, по словам гражданки, в военкомате «не хотят даже смотреть».

Игорь Дитрих связался с коллегой — заместителем председателя Собрания Виктором Остренко, который в статусе руководителя регионального отделения Общероссийского народного фронта занимается мониторингом реализации указа президента об объявлении частичной мобилизации.

Выяснилось, что Валентина Павлова ранее уже обратилась в ОНФ и в ситуации разбираются. «Документы, которые к нам поступили, направлены в военную прокуратуру для проверки изложенных фактов. Надеемся в ближайшее время получить ответ от надзорных органов и, исходя из результатов, действовать дальше», — проинформировал Виктор Остренко.