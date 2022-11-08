Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Доходы мобилизованных не учитывают при назначении мер соцподдержки

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Соответствующие правила утверждены постановлением правительства. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

Критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека. Для получения пособий у родителей должны быть подтверждённый заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребёнка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчёте нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчётном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, предоставляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на шесть месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Инаугурация главы Пскова Бориса Елкина
08 ноября 2022

В Пустошкинском районе устранили цифровое неравенство
08 ноября 2022

В январе в новую школу на Юбилейной в Пскове придут первые ученики
08 ноября 2022

Доходы мобилизованных не учитывают при назначении мер соцподдержки
08 ноября 2022

В Псковской области готовятся к введению в школах военной подготовки
08 ноября 2022

Михаил Ведерников провёл встречу с новым руководителем Псковского УФАС
08 ноября 2022

Мобилизованных из Твери отправили в зону проведения СВО
08 ноября 2022

Яблони высадили более чем на 500 гектарах в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...