Доходы мобилизованных не учитывают при назначении мер соцподдержки

15:46, 08 ноября 2022, ПАИ

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Соответствующие правила утверждены постановлением правительства. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

Критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека. Для получения пособий у родителей должны быть подтверждённый заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребёнка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчёте нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчётном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, предоставляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на шесть месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.