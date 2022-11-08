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Общество

Выставка о защитниках Украины открылась в псковском музее

Постерная фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» начала работу в главном здании Псковского музея-заповедника. Она рассказывает о защитниках Украины прошлых лет и современности. На 30 стендах представлены уникальные фотографии и документы, подробное описание героических подвигов солдат разных лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Организатором выставки выступает Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны. Выставка посвящена подвигу солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943–1944 годах, и современных героев — участников специальной военной операции. Главная тема экспозиции — преемственность подвига.

«Выставка «Герои с вечно русским сердцем» открывается в пространстве экспозиции, посвящённой Псковскому краю в годы Великой Отечественной войны, неслучайно. Это пространство у нас в музее давно стало площадкой для выставочных проектов, посвящённых героическим событиям XX–XXI веков, например подвигу 6-й роты. И именно это пространство позволяет показать преемственность воинского подвига, которая свойственна как псковичам, так и всему российском народу», — рассказала заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

Во время Великой Отечественной войны за мужество и отвагу, проявленные в ходе освобождения Донбасса и Харькова, при форсировании Днепра, звания «Герой Советского Союза» были удостоены тысячи воинов Красной армии. Тогда за добро и вечные гуманистические ценности воевали плечом к плечу представители всех национальностей огромной страны.

На стендах представлены фотографии героев, копии наградных документов, информация об их жизненном и боевом пути. Многие из них были предоставлены самими героями и их семьями. На каждом из планшетов размещены цитаты из воспоминаний, писем, наградных листов героев. Среди историй, отражённых на выставке, — подвиги разведчиков, десантников, танковых экипажей, лётчиков-асов, морских пехотинцев, женщин — героев медицинской службы и многие другие.

Выставка работает в главном здании Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7), в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

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