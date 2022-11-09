«Псковская правда» отмечает 105 лет со дня выпуска первого номера

09:28, 09 ноября 2022, ПАИ

105 лет со дня выхода в свет первого номера отмечает «Псковская правда», сообщили Псковскому агентству информации в редакции. По традиции днем рождения газеты считается 9 ноября 1917 года: в этот день начал издаваться печатный орган губкома ВКП(б) «Псковский набат», правопреемницей которого является «Псковская правда».

«Псковская правда» была первым местом моей работы в СМИ больше двадцати лет назад. И тогда, признаться, я не думал, что мне доведется возглавить редакцию без преувеличения легендарной местной газеты, «из шинели» которой вышло так много известных псковских журналистов. Рад, что и через 105 лет «Псковская правда» продолжает развиваться, осваивает новые форматы, идет в ногу со временем. Уверен, что она и дальше будет оперативно и полно рассказывать о жизни нашего региона», - сказал главный редактор газеты Максим Андреев.

В 1930 году «Псковский набат» и еще одна местная газета, «Псковский пахарь», были объединены в издание «Псковский колхозник». В 1940 году эта газета, в свою очередь, была переименована сначала в «Псковскую правду», а затем в «Псковский рабочий», издание которого прекратилось в июле 1941 года в связи с немецкой оккупацией. Наконец, с 1944 года, сразу после освобождения Пскова, главная областная газета начала издаваться под названием «Псковская правда».

За эти годы издание претерпело множество метаморфоз. Менялся формат, тираж и объем газеты, но неизменным оставалось ее внимание к жизни региона. «Псковская правда» являлась школой журналистики и стала площадкой для первых публикаций многих известных псковских авторов.

В 2020 году, после введения коронавирусного локдауна, выход печатной версии «Псковской правды» был прекращен. В настоящее время она работает в формате интернет-газеты, учредителями которой являются правительство Псковской области, Псковское областное Собрание депутатов и АНО «Издательский дом «Медиацентр 60».