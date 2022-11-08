Константин Абабков стал новым членом Общественной палаты Псковской области

19:25, 08 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение об утверждении членом Общественной палаты Псковской области Константина Абабкова — руководителя заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Процедура выбора нового члена Общественной палаты Псковской области была объявлена в связи с выходом из ее состава по собственному желанию Аль-Араби Самир Салимовича.

Константин Абабков — обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат премии Правительства РФ «Душа России» 2021 года за вклад в развитие народного творчества в номинации «Народная музыка».

Напомним, Общественная палата формируется в составе 36 человек. 12 граждан утверждаются губернатором области по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще 12 человек определяет Псковское областное Собрание депутатов по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Остальных выбирают избранные члены Общественной палаты, утвержденные губернатором области и Собранием депутатов, из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.