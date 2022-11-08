Около 100 человек приняли очное участие в этнографическом диктанте на площадке ПсковГУ

20:37, 08 ноября 2022, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета прошла Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». В мероприятии приняли очное участие около 100 человек – преподаватели и студенты вуза, сообщили в пресс-службе университета.

«Организатором «Большого этнографического диктанта» является Федеральное агентство по делам национальностей. В нашем регионе акция проходит при поддержке правительства Псковской области в онлайн- и офлайн-формате и приурочена к празднованию Дня народного единства. По традиции диктант включает в себя 30 заданий, составленных в тестовой форме: на каждый вопрос даны несколько вариантов ответа», – сообщила проректор по работе с молодежью ПсковГУ Светлана Воднева.

Двадцать вопросов затрагивают федеральную тематику: здесь нужно продемонстрировать недюжинный уровень эрудиции и широкий кругозор. Надо знать, чем отличается финифть от филиграни. Что отмечают калмыки во время празднования Цаган Сар (начало весны). Или у какого народа борьба на полотенцах – это традиционный вид спорта (у башкир). Десять заданий связаны с национальной спецификой каждого конкретного региона. В частности, в Псковской области эти вопросы разрабатывались преподавателями ПсковГУ.

«Региональный компонент в этом году представлен заданиями, связанными с культурой и традициями коренного народа сето, проживающего на территории Псковской области. Ряд вопросов также посвящен обрядовым традициям и местным промыслам, составленным по материалам Псковского областного словаря», – рассказала декан филфака ПсковГУ Наталья Молчанова.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде с возможностью получения его на электронную почту.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября 2022 года.

Добавим, просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. Местные энтузиасты решили по аналогии с Тотальным диктантом по русскому языку провести «ревизию» знаний по этнографии. Затею восприняли на ура, уже в 2018 году число участников достигло 392 тысяч.