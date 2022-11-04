В России стартовал «Большой этнографический диктант – 2022»

13:29, 04 ноября 2022, ПАИ

«Большой этнографический диктант – 2022» стартовал сегодня, 4 октября, сообщается в Telegram-канале «ФАДН России».

В сообщении отмечается, что весь мир пишет его в седьмой раз. Каждый желающий может принять в нём участие в двух форматах (на выбор) — онлайн и офлайн на площадках, адреса которых можно найти на сайте диктанта.

Акция будет проходить с 3 по 8 ноября.