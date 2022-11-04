В России стартовал «Большой этнографический диктант – 2022»
«Большой этнографический диктант – 2022» стартовал сегодня, 4 октября, сообщается в Telegram-канале «ФАДН России».
В сообщении отмечается, что весь мир пишет его в седьмой раз. Каждый желающий может принять в нём участие в двух форматах (на выбор) — онлайн и офлайн на площадках, адреса которых можно найти на сайте диктанта.
Акция будет проходить с 3 по 8 ноября.
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