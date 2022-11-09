Украинские войска пошли в атаку в Херсонской области

00:15, 09 ноября 2022, ПАИ

Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, идет серьезный бой, линия обороны удерживается, сообщил в Telegram замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас идёт битва на Снигиревском участке фронта, Николаевской области. Сегодня украинские войска предприняли разведку боем на трёх участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском. И если на первых двух противник понёс потери и отступил, то на Снигиревском участке фронта с утра развязались тяжёлые бои. Им удалось закрепиться на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей. Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника. Оборону держит 205-й полк.

В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Сейчас идёт бой», - сообщил глава.