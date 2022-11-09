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Общество

Заболеваемость COVID-19 превысила средний уровень в 12 районах Псковской области

 

120 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области за прошедшую неделю. Это на 38,1 % меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом Псковскому агентству информациии сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также выявили 111 случаев ОРВИ, или 92,5 % от общего числа случаев, и 9 случаев пневмонии, или 7,5 %.

Среди заболевших на прошедшей неделе 5,8 % детей до 18 лет и 94,2 % взрослых (47,5 % составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых снизилось на 36,5 %, детей до 18 лет – на 56,3 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 районах: Плюсский, Печорский, Новоржевский, Палкинский, Стругокрасненский, Дедовичский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Гдовский, Невельский, Бежаницкий районы, Псков, в том числе в 1,5-5,2 раза – в 5 районах: Плюсский, Печорский, Новоржевский, Палкинский, Стругокрасненский.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечается в восьми муниципальных образованиях: Великолукский, Дедовичский, Локнянский, Новоржевский, Островский, Печорский, Плюсский, Пыталовский районы.

В Красногородском и Усвятском районах случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировали. При этом в Пскове за неделю обнаружили 43 случая заболевания COVID-19, в Великих Луках - 11 случаев.

В ведомстве отметили, что на территории региона продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции .

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