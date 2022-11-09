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Общество

Банки обнаружили риски мошенничества с кредитными каникулами по СВО

О рисках мошенничеств при запросе кредитных каникул мобилизованными сообщили банки. Об этом говорится в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес Центробанка, которое есть в распоряжении газеты «Известия».

Отмечается, что в РФ установлено право, а не обязанность клиента представить в банк документы об участии в специальной военной операции. В таком случае возникает риск, что льготный период потребуют не военнослужащие или не мобилизованные

Несмотря на то, что статья закона говорит, что кредитор вправе запросить информацию в Минобороны, органах управления войск нацгвардии или в воинских формированиях, в письме уточняется, что у банков не будет возможности достоверно проверить статус клиента. «Кредитные организации оказываются в состоянии правовой неопределенности. Из-за этого банкам придется создавать повышенные резервы по ссудам мобилизованным гражданам, возникнет дополнительное давление на капитал финорганизаций», — подчеркнул глава НСФР Андрей Емелин.

В связи с этим банки попросили регулятор принять ряд мер. В частности — освободить их от формирования повышенных резервов по займам участникам СВО и надбавок к коэффициентам риска в случае реструктуризации таких кредитов.

 

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