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Общество

Эксперт пояснила, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

Платить за освещение и отопление общих жилых помещений многоквартирного дома — подвалов, лестниц, чердаков и т. п. обязаны его жильцы. Если кто-то уклоняется от уплаты, сумму раскидывают на остальных соседей. Чтобы избежать этого, управляющая компания должна проверять правильность показаний учета и производить перерасчёт. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко

Собственники квартир и нежилых помещений ежемесячно подают показания приборов учёта. Контроль достоверности показаний производится далеко не всегда, что является причиной искажения объемов потребления, пишет агентство «Прайм».

Есть два способа расчётов платы на общие нужды дома. По первому устанавливают норматив потребления дома, из него вычитаются показания всех квартир. Остается сумма, которая считается расходом на общедомовое имущество и делится между собственниками пропорционально площади квартир.

Во втором случае на общедомовые сети устанавливают рибор учета и потребление фиксируется более точно. Из общих данных вычитаются показания жильцов и остается размер потребления на общие нужды.

«Потребление ресурса домом зачастую далеко от реального, в связи с этим условно можно говорить о том, что платят жильцы отчасти за соседей», — подчеркнула Елена Кудерко.

Отмечается, что уже с 2023 года управляющая организация будет производить перерасчет потребления раз в год, но жильцы, чтобы избежать единовременной доплаты, вправе принять решение и производить такой перерасчет чаще. Более того, управляющая компания сможет производить проверку правильности показаний учёта.

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