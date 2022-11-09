В Пскове завершен монтаж качелей в парке имени Гагарина

10:29, 09 ноября 2022, ПАИ

В Пскове завершен монтаж качелей в парке имени Гагарина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в парке обустроены пешеходные дорожки, установлена система уличного освещения, завершены работы по озеленению пространства. Кроме того, смонтированы детская, спортивная и воркаут-площадка.



Ранее депутат городской Думы Григорий Стороненков отмечал, что главным пожеланием местных жителей было сохранение деревьев максимально, где это возможно: «Проект разрабатывался исходя из этих пожеланий. Благодарю представителя подрядной организации за добросовестно выполненную работу, а также всех жителей микрорайона, которые отстаивали парк на народном голосовании».



Добавим, на благоустройство территории направлено почти 18 миллионов рублей.