В одной из гдовских деревень отменили мешковой сбор ТКО
Два дополнительных контейнера установлены в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Мехуборка».
Установкой занимались сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы предприятия. Один контейнер установили в деревне Макарушино на повороте к дому №16, а второй на перекресте улиц Яны Фабрициуса и Дзержинского.
До того в Макарушино действовал мешковой сбор мусора. Теперь его не будет, так как вывоз баков будет осуществляется ежедневно.
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