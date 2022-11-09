В одной из гдовских деревень отменили мешковой сбор ТКО

13:44, 09 ноября 2022, ПАИ

Два дополнительных контейнера установлены в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Мехуборка».

Установкой занимались сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы предприятия. Один контейнер установили в деревне Макарушино на повороте к дому №16, а второй на перекресте улиц Яны Фабрициуса и Дзержинского.

До того в Макарушино действовал мешковой сбор мусора. Теперь его не будет, так как вывоз баков будет осуществляется ежедневно.