Псковским пенсионерам объяснили, как распознать телефонного мошенника

18:14, 09 ноября 2022, ПАИ

Полицейские рассказали псковским пенсионерам о самых популярных уловках мошенников. Профилактическая беседа состоялась в областной библиотеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские рассказали о самых популярных уловках. Чаще всего мошенники представляются именами близких родственников и просят перевести деньги, рассказывая о последствиях ДТП. Также они могут представиться сотрудниками правоохранительных служб или банка. Вдобавок к этому злоумышленники используют подменные номера и различные психологические приёмы, поэтому важно вовремя повесить трубку, отметили сотрудники ведомства.

Помимо этого, пенсионерам дали конкретные рекомендации, как обезопасить себя от злоумышленников, напомнили алгоритм действий, который стоит соблюдать при телефонном разговоре. Каждому участнику встречи вручили специальные памятки. Кроме того, полицейские ответили на все волнующие пожилых людей вопросы.