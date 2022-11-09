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Общество

Более 8,7 тыс. пассажиров в этом году перевезли катера между Талабскими островами и материком

Новые катера. Фото ПАИ

Более 8,7 тыс. человек перевезли пассажирские катера, которые в период навигации курсировали по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковской области. Речь идёт о катере «Талабск», а также о двух новых суднах «Ян Залита» и «Иван Белов», запуск которых состоялся в июле текущего года, сообщает пресс-служба правительства Псковской области. В статистике не учитываются индивидуальные поездки на частном транспорте.

Большую часть всего пассажиропотока взяли на себя новые катера, которые перевезли более 6 тыс. человек. Новые катера осуществляли как регулярное транспортное сообщение, так и коммерческие рейсы. Направление на Талабские острова очень востребованное. Благодаря запуску новых катеров официальный пассажиропоток на Талабы увеличился почти в два раза, заметили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Для сравнения: в прошлом году в период навигации он составлял около 4,5 тыс. человек.

В настоящее время в связи с наступлением осенне-зимнего периода и ухудшением погодных условий навигация завершена. Отметим, спуск на воду новых катеров позволил серьёзно улучшить транспортную доступность Талабских островов для местных жителей и туристов. Суда произведены на Костромском судомеханическом заводе. Вместимость каждого составляет до 30 человек.

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