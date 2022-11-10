Псковский губернатор поинтересовался условиями проектирования нового терминала в аэропорту
С гендиректором по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт Холдинг» Александром Корытным губернатор Псковской области детально обсудил вопросы развития Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», в частности вопрос строительства нового терминала.
«Частичную реконструкцию существующего терминала придётся делать, перестраивать зоны с учётом увеличения пассажиропотока. При хорошем раскладе в следующем году мы можем выйти на 150 тысяч человек. Это та цифра, которая делает аэропорт рентабельным. Новый терминал начнём проектировать после точки отсчёта — 200 тысяч человек», — сказал Александр Корытный.
«Давайте действовать. Мы со своей стороны готовы», — поддержал его глава региона.
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Псковский губернатор поинтересовался условиями проектирования нового терминала в аэропорту
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