Псковский губернатор поинтересовался условиями проектирования нового терминала в аэропорту

00:31, 10 ноября 2022, ПАИ

С гендиректором по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт Холдинг» Александром Корытным губернатор Псковской области детально обсудил вопросы развития Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», в частности вопрос строительства нового терминала.

«Частичную реконструкцию существующего терминала придётся делать, перестраивать зоны с учётом увеличения пассажиропотока. При хорошем раскладе в следующем году мы можем выйти на 150 тысяч человек. Это та цифра, которая делает аэропорт рентабельным. Новый терминал начнём проектировать после точки отсчёта — 200 тысяч человек», — сказал Александр Корытный.

«Давайте действовать. Мы со своей стороны готовы», — поддержал его глава региона.