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Общество

Слово года в России назвал филолог

Словом года в России, скорее всего, станет «спецоперация», но у него есть конкуренты. Такое мнение высказал филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов. 

Одним из критериев выбора слова года у разных словарей и институтов во всем мире является важность предмета, явления или события, которое оно обозначает, заметил филолог.

«Словом года в России, очевидно, станет «специальная военная операция», правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет «спецоперация», или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году. Спецоперация, как и любое другое важное событие, отражается в лексике и в словоупотреблении. Я думаю, что и по частоте употребления «спецоперация» лидирует, и по широте употребления, но это подсчитают потом (ближе к концу года. – Ред.). Пока я могу сказать, что выбор слова года связан с тем событием, свидетелями и участниками которого многие из нас являются, – со спецоперацией», – объяснил Анатолий Баранов в интервью радио Sputnik.

Среди ближайших конкурентов слова «спецоперация» – «мобилизация» и «прилет», считает филолог. «Поспорить за первое место со «спецоперацией» могут разве что «мобилизация» и «прилет». С последним вообще интересная история. Раньше слово «прилет» требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь», – добавил Анатолий Баранов.

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