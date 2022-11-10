До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября
Ночью небольшой дождь, местами умеренный, днем местами небольшой дождь прогнозируется в Псковской области 11 ноября. Об этом сообщает псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер юго-западного и западного направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +6 до +11.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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