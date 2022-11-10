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Общество

SberPay возобновит работу на смартфонах Android в ноябре

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер запускает SberPay NFC на смартфонах Android уже в ноябре. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на форуме Finopolis.  

«В ноябре Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android. Когда клиентам еще были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около 2 млн пользователей. Сейчас мы убеждены, что эта цифра увеличится. В SberPay будут доступны карты «Мир», и для нас это возможность дать клиенту на выбор несколько сервисов наряду с Mir Pay и Samsung Pay», — цитирует его ТАСС.  

Напомним, что в апреле использование карт в электронном кошельке SberPay было временно ограничено в связи с решением технического партнера — Сбербанка. При этом для оплаты покупок на сайтах и в приложениях можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». Также клиентам «Сбера» доступны и другие способы бесконтактной оплаты — «Плати QR» и «Оплата одним взглядом».   

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