Военкоматы Псковской области переходят на единую электронную базу

21:14, 10 ноября 2022, ПАИ

Работа военкоматов Псковской области будет организована с помощью электронных баз. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ГТРК «Псков».

«Это будет единая электронная база. Плюс нашим IT-шникам поставил задачу — подгрузим туда базы ГИБДД, медицинские базы и всё остальное», — рассказал он.

По словам губернатора, это нужно для более полной и актуализированной картины в отношении каждого призывника или потенциально мобилизуемого.