Военкоматы Псковской области переходят на единую электронную базу
Работа военкоматов Псковской области будет организована с помощью электронных баз. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ГТРК «Псков».
«Это будет единая электронная база. Плюс нашим IT-шникам поставил задачу — подгрузим туда базы ГИБДД, медицинские базы и всё остальное», — рассказал он.
По словам губернатора, это нужно для более полной и актуализированной картины в отношении каждого призывника или потенциально мобилизуемого.
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