Псковский облсовпроф договорился о сотрудничестве с администрацией Палкинского района

22:05, 10 ноября 2022, ПАИ

Рабочая встреча руководителей отраслевых профсоюзов Псковской области с главой Палкинского района Ольгой Потаповой состоялась сегодня, 10 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Участники встречи обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, вопросы коллективно-договорного регулирования, развитие системы социального партнёрства.

Ольга Потапова сообщила о необходимости усиления работы с профсоюзами, отметив, что администрация района готова оказывать необходимую поддержку и понимает, что профсоюз представляет мнение трудовых коллективов, активной части гражданского общества, нацеленного на стабильность и развитие.

По итогам обсуждения достигнута договорённость о проведении 9 декабря расширенной встречи с участием трудовых коллективов Палкинского района и подписано соглашение между муниципалитетом и Псковским облсовпрофом о взаимодействии и совместной работе.

«Хочу отметить, что особенно приятно иметь дело с руководителем, который ранее имел непосредственное отношение к профсоюзу. Ольга Сергеевна понимает важность нашей работы, понимает, что мы делаем общее нужное дело во благо человека труда. Убеждён, что результаты совместной работы не заставят себя долго ждать», — отметил руководитель регионального профобъединения Игорь Иванов.