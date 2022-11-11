Программу «Минкульт» запускает радиостанция «Серебряный дождь» в Пскове

12:42, 11 ноября 2022, ПАИ

11 ноября в 14:00 на «Серебряном дожде» (ФМ 88.3) в Пскове выйдет в эфир новая программа «Минкульт», сообщили Псковскому агентству информации на радиостанции.

Ведущие «Минкульта» будут беседовать с музыкантами, художниками, режиссерами, кинообозревателями, искусствоведами и другими представителями творческой сферы.

Гостем первого эфира станет арфистка губернаторского симфонического оркестра Псковской области, лауреат международных конкурсов Анастасия Михайловская. Она расскажет о том, почему выбрала арфу, зачем этому инструменту семь педалей и что делать, если внезапно лопнула струна.

Программа «Минкульт» будет выходить на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00.