Как изменится уплата налогов с 1 января 2023 года

15:42, 11 ноября 2022, ПАИ

Оплачивать налоги через единый налоговый счет (ЕНС) смогут граждане, компании и предприниматели в России с 1 января 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Этот институт разработан с учетом положительного опыта применения единого налогового платежа (ЕНП) для физических лиц, реализованного Федеральной налоговой службой с 2019 года», - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, со следующего года налогоплательщик сможет вносить средства на свой ЕНС, а дальше налоговая служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения. Далее – на налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика. Всё это позволит снизить число налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить одной операцией.

Кроме того, ЕНС отменяет единый срок давности платежа. Плательщик в любой момент может вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, вне зависимости от того, когда он был уплачен – три года назад или месяц.

Также единый налоговый счет позволит больше не делать переброски между разными видами платежей, ликвидировав ситуации, когда у лица могла быть одновременно переплата и недоимка по разным видам налогов.

Налогоплательщики с положительным сальдо счета ЕНС получат возможность исполнить обязанность иного лица. Для этого следует подать заявление, и средства с остатка на счете будут переведены.

Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. Так, в Налоговом кодексе закреплена норма о том, что налоговый орган обязан не позднее следующего дня после получения заявления налогоплательщика отправить поручение на возврат в казначейство. Уменьшается и время снятия блокировки со счета лица после погашения им задолженности перед бюджетом.

Сейчас эта система тестируется в пилотном режиме. В эксперименте участвуют несколько сотен налогоплательщиков, в том числе крупнейших. Проект продлится до конца года, то есть до 31 декабря.