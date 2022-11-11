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Общество

Как изменится уплата налогов с 1 января 2023 года

Оплачивать налоги через единый налоговый счет (ЕНС) смогут граждане, компании и предприниматели в России с 1 января 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Этот институт разработан с учетом положительного опыта применения единого налогового платежа (ЕНП) для физических лиц, реализованного Федеральной налоговой службой с 2019 года», - подчеркнули в ведомстве. 

Таким образом, со следующего года налогоплательщик сможет вносить средства на свой ЕНС, а дальше налоговая служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения. Далее – на налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика. Всё это позволит снизить число налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить одной операцией.  

Кроме того, ЕНС отменяет единый срок давности платежа. Плательщик в любой момент может вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, вне зависимости от того, когда он был уплачен – три года назад или месяц.  

Также единый налоговый счет позволит больше не делать переброски между разными видами платежей, ликвидировав ситуации, когда у лица могла быть одновременно переплата и недоимка по разным видам налогов. 

Налогоплательщики с положительным сальдо счета ЕНС получат возможность исполнить обязанность иного лица. Для этого следует подать заявление, и средства с остатка на счете будут переведены.  

Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. Так, в Налоговом кодексе закреплена норма о том, что налоговый орган обязан не позднее следующего дня после получения заявления налогоплательщика отправить поручение на возврат в казначейство. Уменьшается и время снятия блокировки со счета лица после погашения им задолженности перед бюджетом.  

Сейчас эта система тестируется в пилотном режиме. В эксперименте участвуют несколько сотен налогоплательщиков, в том числе крупнейших. Проект продлится до конца года, то есть до 31 декабря. 

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