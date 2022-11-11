Жильцы дома на улице Гражданской в Пскове спасаются от ливней собственной дамбой

16:10, 11 ноября 2022, ПАИ

Жильцы дома №17 на улице Гражданской в Пскове вынуждены были построить дамбу из подручных материалов, чтобы вода не текла в подвал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

С просьбой решить проблему затопления двора ливневыми водами псковичка от имени соседей обратилась к депутату Псковской городской Думы Юрию Бурлину.

Юрий Бурлин пообещал составить депутатский запрос в управление городского хозяйства и проработать вариант временного решения проблемы, установив во дворе искусственную неровность в качестве защиты от воды.