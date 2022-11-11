Новый выпуск программы «Псковский телеграм» вышел в эфир

18:02, 11 ноября 2022, ПАИ

Решение о перегруппировке российских войск на левый берег Днепра породило в Телеграм-пространстве бурю комментариев. В одночасье многие вдруг стали опытными политиками и военными экспертами, раздавая налево и направо комментарии, рекомендации и оценки. Градус «диванной» экспертизы поднялся на глазах. Об этом — в очередном, 88-м выпуске «Псковского телеграма».

Кроме того, ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев говорят о важности единоначалия в Пскове, общении главного полицейского области с журналистами, о том, что там с псковским аэропортом, как и где с медиа до конца года будет встречаться губернатор Михаил Ведерников.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве. Программа выходит каждую пятницу в 18:00 на портале ПАИ, а также в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30.