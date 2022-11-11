Псковские газовики изготовили кормушки для зимующих птиц

19:26, 11 ноября 2022, ПАИ

Синичкин день отметили специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» совместно с молодёжным советом компаний. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

«Для встречи птиц, которые остаются на зимовку в российских регионах, газовики изготовили скворечники и кормушки. Их разместили недалеко от офисов компаний для возможности регулярного наполнения кормом», — говорится в сообщении.

Напомним, что Синичкин день — российский экологический праздник, который прзднуют по инициативе Союза охраны птиц России.