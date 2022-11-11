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Общество

Центр народно-художественных промыслов планируют открыть в Пскове

Развитие народных художественных промыслов в Псковской области обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой, заместителем председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергеем Зуевым и директором завода «Псковский гончар» Вадимом Боровко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора. 

Фото: аппарат сенатора Елены Бибиковой

В Псковской области зарегистрировано восемь субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством изделий народных художественных промыслов. Одно из них — завод «Псковский гончар», который включён в утверждённый Минпромторгом РФ перечень организаций народных художественных промыслов из 34 регионов России. Их поддержка осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

Фото: аппарат сенатора Елены Бибиковой

Директор завода «Псковский гончар» положительно оценил включение предприятия в перечень организаций НХП. При этом он считает необходимым установление прозрачных условий предоставления федеральных субсидий, так как это позволит предприятиям планировать свою работу на перспективу.

Как отметила Елена Бибикова, есть необходимость обновления материально-технической базы завода, привлечения новых молодых специалистов, а также требуется создание единого центра народно-художественных промыслов в центре Пскова.

Фото: аппарат сенатора Елены Бибиковой

Напомним, что Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий в 2023 году. В перспективе, по словам Ольги Тимофеевой, в школе может быть создана и студия народных художественных промыслов.

Также сенатор поддержала предложение регионального комитета по культуре о возможном включении мастер-классов по гончарному делу в афишу «Пушкинской карты».

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