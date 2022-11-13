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Общество

Михаил Ведерников предупредил псковичей о тестировании сирен в ближайшее время

Итоги учений по гражданской обороне, которую провели 2 ноября, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

«В целом система ГО и ЧС работает чётко. На уровне межведомственного взаимодействия ответственных служб, правительства области и муниципальных администраций сбоев не было. Всё прошло слаженно, как полагается», - отметил он.

При этом есть вопросы по состоянию ряда защитных сооружений. По его словам, некоторые объекты десятилетиями использовались как складские помещения и находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Будем исправлять, используя региональные и муниципальные ресурсы. Также подключим предприятия по тем адресам, куда по регламенту нужно эвакуировать их собственный персонал. В некоторых случаях просто перепланируем алгоритмы эвакуации, используя другие объекты», - пояснил глава региона.

Отдельную работу ведут по системам оповещения. «В этой части ситуация рабочая, но замечания всё равно есть», - уточнил губернатор.

«Поэтому если в ближайшие пару дней вы услышите звуковые сигналы сирен продолжительностью пару секунд – не беспокойтесь, это тестирование оборудования после проведения ремонтных работ», - предупредил он.

Он также добавил, что инфраструктура гражданской обороны вряд ли понадобится в обозримом будущем, но всем будет спокойнее, если в этой сфере будет наведён полный порядок.

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